پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان بوشهر گفت: رویداد روایت قهرمانی با محوریت روایت مسیر قهرمانی ورزشکاران شاخص و آموزش تولید محتوا در استان بوشهر با حضور چهرههای برجسته ملی و استانی در بوشهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدحسین زاهدیفرد اظهار داشت: رویداد روایت قهرمانی یکی از برنامههای شاخص هیات ورزشهای همگانی استان بوشهر است که با هدف روایت شیوه زندگی و مسیر قهرمانی ورزشکاران شاخص استان و همچنین آموزش برندسازی و تولید محتوای ورزشی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این رویداد با بهرهگیری از حضور چهرههای شاخص از استان و مرکز کشور، روایتهای قهرمانی ورزشکاران استان ارائه میشود و تلاش داریم شیوه تولید محتوا را به شکل مناسب به ورزشکاران و علاقهمندان آموزش دهیم تا زمینه حضور نسلهای جدید در عرصه قهرمانی و معرفی قهرمانان شاخص بیشتری از استان فراهم شود.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان بوشهر ادامه داد: روایت قهرمانی برنامهای ابداعی و شاخص در سطح کشور است که بخشهای مختلفی از جمله آموزش، کارگاههای تخصصی و نشست با استادان و چهرههای این حوزه را شامل میشود.
زاهدیفرد گفت: در این رویداد از شاهین بهرامنژاد بهعنوان منتور و راوی قهرمان، سیدمحمدامین قاسمیزاده در بخش برندسازی ورزشی و پوریا بهرامنژاد در بخش تولید محتوا استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: برنامهریزی برای تعیین زمان برگزاری، معرفی مهمانان و اجرای بخشهای آموزشی این رویداد در حال انجام است و تلاش میکنیم روایت قهرمانی به یک برنامه متفاوت و شاخص در حوزه ورزش استان تبدیل شود.
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان بوشهر در ادامه با اشاره به برنامههای نیمه دوم سال اظهار داشت: همزمان با آغاز هفته تربیتبدنی، جشنوارههای ورزشی با حمایت و پشتیبانی ادارهکل ورزش و جوانان استان و ادارات ورزش شهرستانها در هر ۱۰ شهرستان استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در برخی شهرستانها این جشنوارهها بهصورت ساحلی و در سایر شهرستانها به شکل عمومی و با مشارکت مردم برگزار میشود.