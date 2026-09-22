شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد یک گروه مسلح با بستن شیر یک خط لوله‌ نفت که میدان نفتی «الشراره» را به بندر «زاویه» در شمال لیبی متصل می‌ کند، باعث کاهش تولید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد که در صورت تداوم این انسداد، ممکن است «مجبور به اعلام وضعیت فورس‌ ماژور (شرایط اضطراری و خارج از کنترل) شود.»

این شرکت افزود: بستن شیر مذکور «سبب افزایش فشار در خط لوله انتقال نفت خام و در نتیجه کاهش قابل‌ توجه تولید در میدان الشراره شده است.»

شرکت ملی نفت لیبی هشدار داد: «تداوم بسته‌ بودن این شیر منجر به توقف عملیات تولید، انتقال و صادرات میدان الشراره خواهد شد که این امر با کاهش درآمدهای دولت، به‌ ویژه در شرایطی که قیمت‌ جهانی نفت در حال افزایش است، به طور مستقیم به اقتصاد کشور آسیب می‌ زند.»

این شرکت همچنین اعلام کرد که فعالیت پالایشگاه نفت زاویه، در ۴۵ کیلومتری غرب طرابلس، نیز ممکن است متوقف شود که این وضعیت «منجر به افزایش هزینه‌ های واردات سوخت از کشورهای خارجی خواهد شد.»

اختلال در تولید نفت در لیبی امری رایج است؛ در این کشور، گروههای مسلح و جنبش‌ های اعتراضی به طور مرتب برای پیشبرد خواسته‌ های خود، اقدام به مسدود کردن میادین، خطوط لوله و پایانه‌ های نفتی می‌ کنند.

لیبی که بزرگ‌ ترین ذخایر نفتی آفریقا را در اختیار دارد، پس از سقوط و مرگ معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، در سال ۲۰۱۱، در بی‌ ثباتی و هرج‌ و مرج فرو رفته است.