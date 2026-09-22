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رییس شورای حل اختلاف خوزستان از سازش در هشت پرونده با موضوعات مختلف در شعبه یک شورای حل اختلاف دشت آزادگان طی سه روز خبر داد و گفت: استمرار این روند، بیانگر ظرفیت قابل توجه شورا در حلوفصل اختلافات از مسیر صلح و سازش و کاهش استمرار دعاوی در فرآیند قضایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در بازدید از شوراهای حل اختلاف شهرستان دشت آزادگان با اشاره به موضعات این پروندهها بیان کرد: توهین و مزاحمت تلفنی، استرداد مال، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، تهدید و تخریب، مطالبه اجرتالمثل، مطالبه وجه، صدور گواهی عدم امکان سازش و ملاقات فرزند از جمله موضوعات این پروندهها بوده که با تلاش اعضای شعبه و توافق طرفین به صلح و سازش منتهی شد.
وی ادامه داد: تنوع موضوعات این پروندهها نشان میدهد ظرفیت صلح و سازش محدود به یک نوع اختلاف خاص نیست و در صورت فراهم شدن زمینه گفتوگو، شنیدن دیدگاههای طرفین و ورود هدفمند اعضای شورا میتوان زمینه توافق را فراهم کرد.
رییس شورای حل اختلاف خوزستان با تاکید بر اینکه ماموریت شوراهای حل اختلاف بر صلح و سازش متمرکز شده است تصریح کرد: عملکرد شعب باید بر مبنای کیفیت اقدامات سازشی، میزان توفیق در ایجاد توافق و آثار آن در حل اختلافات ارزیابی شود و ثبت نتایج مستمر در این حوزه، نشاندهنده حرکت شعب در مسیر ماموریت قانونی خود است.