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سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، این سازمان، ۳۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصدی بابت تعمیر و تجهیز دانشگاهها اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری این سازمان اعلام کرد: در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، این سازمان، مجموعه اقداماتی را انجام داده است که از جمله میتوان به تسویه کل مطالبات تغذیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مبلغ ۵۷۰۰ میلیارد تومان و تخصیص ۳۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ۱۰۰ درصدی بابت تعمیر و تجهیز دانشگاهها، اشاره کرد.
در ادامه این گزارش، پرداخت کامل مطالبات حقالتدریس اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان؛ تخصیص مطالبات قراردادهای اجاره خوابگاهها و ایاب و ذهاب دانشجویی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان به طور کامل و اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به تعمیر و تجهیز خوابگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از دیگر اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده است.
همچنین افزایش ۸۰۰ میلیارد تومان به سرجمع تخصیص شهریورماه دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری و پرداخت افزون بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان علاوه بر اعتبارات جاری صرفا با عنوان کمک به بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه، بخش دیگری از دیگر اقدامات سازمان برنامه و بودجه کشور در آستانه بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ اعلام شده است.