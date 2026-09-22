گشایش نمایشگاه یادمان دفاع مقدس در دادگستری گلستان
همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه یادمان دفاع مقدس با حضور رئیس کل دادگستری گلستان و جمعی از ایثارگران و کارکنان دستگاه قضایی استان در ساختمان دادگستری کل، گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس، مدیریت جهادی را یکی از مهمترین آموزههای این دوران برشمرد و گفت: در ابتدای انقلاب، بسیاری از مدیران تجربهای در زمینه حکومتداری نداشتند و کشور در مراحل نخست شکلگیری ساختارهای جدید قرار داشت، اما دفاع مقدس نسلی از مدیران را تربیت کرد که بعدها در عرصههای مختلف مدیریتی و اجرایی کشور نقشآفرین شدند و کشور را به مرحله ای رساندند که امروز تمام ابرقدرت ها جمع شدند اما نتوانستند ذره ای به این کشور ضربه بزنند.
محمود اسپانلو با بیان اینکه دشمن در ابتدای جنگ با تجهیزات و امکانات گسترده وارد میدان شد، افزود: در آن شرایط، آنچه در اختیار ملت ایران قرار داشت، ایمان و باور مردم به هدفی بود که امام راحل ترسیم کرده بود و همین ایمان و اراده سبب شد مردم و رزمندگان در برابر دشمن ایستادگی کنند و تجربهای ماندگار از مقاومت و مدیریت جهادی شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه امروز نیز جهان در حال تجربه تحولات بزرگی است، ادامه داد: دشمن تصور میکرد با استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته میتواند نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما همان تجربه و ایمانی که مردم در دوران دفاع مقدس داشتند و باوری که نسبت به ضرورت مقاومت در جامعه شکل گرفته بود، سبب شد ملت ایران با ارادهای مستحکم در برابر تهدیدها ایستادگی کند.
اسپانلو گفت : در جنگ تحمیلی اخیر دشمن گمان میکرد با هدف قرار دادن سران و بزرگان میتواند در مدت کوتاهی نظام را از بین ببرد، اما اراده مردم و حضور بیش از ۲۰۰ شب آنان در میدان نشان داد پشتیبانی مردم و ایستادگی در برابر تهدیدها از عوامل مهم حفظ انسجام کشور است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در شرایط کنونی وظیفه ما در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید از تجربههای دفاع مقدس، جنگهای اخیر و حوادث و اغتشاشات گذشته برای انجام بهتر مسئولیت خود، استفاده کنیم.
اسپانلو افزود: ما در دستگاه قضایی در جایگاهی خدمت میکنیم که وظیفه مهمی در تثبیت حاکمیت و اجرای عدالت بر عهده دارد و همانگونه که امام راحل فرمودند دستگاه قضایی باید ملجأ و پناهگاه مظلومان باشد و در مسیر اصلاح و پیشرفت جامعه حرکت کند.
وی تأکید کرد: همانگونه که امان شهیدمان و رهبر انقلاب اسلامی بارها تاکید کرده اند اگر دستگاه قضایی با قدرت حرکت کند، میتواند سبب حرکت و اصلاح در بخشهای مختلف کشور شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه مردم یکی از پایههای اساسی نظام هستند، گفت: این نظام بر پایه ولایت و مردم بنا شده است و خدمت به مردم باید بدون منت و با تمام توان انجام شود .
اسپانلو ادامه داد: همه ما در دستگاه قضایی با درس گرفتن از جبهه مقاومت، باید در برابر زیادهخواهیها و جرایمی که واقع میشود و مبارزه با فساد، ایستادگی کنیم و در مسیر احقاق حق و عدالت ثابتقدم باشیم.
وی با بیان این که حقطلبی از اصول اساسی فعالیت در دستگاه قضایی است، تاکید کرد: اگر در این دستگاه حقطلب نباشیم، نمیتوانیم به اهدافی که برای نظام و جامعه ترسیم شده است، دست پیدا کنیم.
رئیس کل دادگستری گلستان، دفاع مقدس را یک مکتب ماندگار خواند و افزود: بزرگداشت سالانه دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا و برپایی نمایشگاه ها فقط یک مراسم نیست، بلکه یک مکتب است، مکتبی که از جنگ تحمیلی و خاطرات بهجامانده از شهدا و ایثارگران است و یادآور اهمیت انسجام و همبستگی مردم و فرصتی برای انتقال تجربهها و ارزشهای آن دوران به نسلهای جدید است.
نمایشگاه یادمان دفاع مقدس در ورودی ساختمان دادگستری کل استان گلستان برپاست و علاقهمندان میتوانند در ساعات اداری از آن بازدید کنند.
در این نمایشگاه، بخشهایی از یادمان دفاع مقدس، اسناد و روایتهای مرتبط با دوران جنگ و همچنین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی منتسب به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی و جنگ تحمیلی اخیر، عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با جانبازان دفاع مقدس از دیگر برنامههای دادگستری گلستان در هفته دفاع مقدس است.