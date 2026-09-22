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معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با هشدار راجع به افزایش کلاهبرداریهای اینترنتی از شهروندان خواست اطلاعات هویتی و بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی بیان کرد: شیوههای مجرمانه مانند ارسال پیامکها و لینکهای جعلی با عناوین ابلاغیه قضایی، یارانه، سهام، قرعهکشی و خدمات بانکی بسیار رایج شده است.
وی تاکید کرد: شهروندان نباید کدهای تایید، رمز پویا، اطلاعات کارت بانکی، کد ملی و تصاویر مدارک هویتی خود را در اختیار دیگران قرار دهند یا روی پیوست های ناشناس کلیک کنند.
پورسلیمی افزود: مجرمان با ایجاد احساس اضطرار و نگرانی، افراد را به ارائه اطلاعات یا واریز وجه ترغیب میکنند به همین منظور پیش از هر اقدامی، صحت پیام یا تماس از طریق مراجع رسمی بررسی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بر نظارت والدین بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی تاکید کرد و استفاده از رمزهای مطمئن، احراز هویت ۲ مرحلهای، بهروزرسانی نرمافزارها و حفظ اطلاعات شخصی را از راههای کاهش خطر جرائم سایبری دانست.