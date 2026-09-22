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همزمان با آغاز برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، از پیشکسوتان ایثار و شهادت در لرستان تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همزمان با آغاز برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم تجلیل از پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت لرستان با حضور جمعی از مسئولان، رزمندگان و خانوادههای شهدا در خرمآباد برگزار شد.
در این مراسم از جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و فعالان عرصه ایثار و شهادت تجلیل شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، دفاع مقدس را رویدادی پرافتخار در تاریخ ملت ایران دانست و گفت: ملت ایران با ایمان، اراده و فداکاری در برابر دشمن ایستاد و از موجودیت کشور دفاع کرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید احمد رضا شاهرخی، انسجام و همبستگی ملی را عامل مهم ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان برشمرد و افزود: دفاع مقدس گنجینهای سرشار از حماسه و فداکاری است و نبرد هشتساله، زمینهساز اوج اقتدار و تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شد.
مردم لرستان در ۸ سال دفاع مقدس، قریب به ۶ هزار و چهارصد شهید سرافراز، در راه پاسداری از ایران اسلامی تقدیم کرده است.