به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی اظهار کرد: در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، عملیات تخریب و آزادسازی ۱۰ واحد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی روستای قلعه‌سید اجرایی شد.

وی افزود: این ساخت‌وساز‌ها شامل دیوارکشی، پی‌کنی، محوطه‌سازی، کرسی‌چینی و حمل مصالح ساختمانی بود که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با دستور دادستان شهرستان رامهرمز و با همکاری مأموران کلانتری ۱۲ و یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و شهرستان رامهرمز، عملیات قلع‌وقمع آنها انجام شد.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز با تاکید بر تداوم اقدامات نظارتی تصریح کرد: حفظ امنیت غذایی و صیانت از اراضی کشاورزی، خط قرمز این مدیریت است و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز بدون اغماض و طبق قوانین و مقررات برخورد قانونی می‌شود.

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شیرالی خاطرنشان کرد: از کلیه بهره‌برداران و شهروندان درخواست می‌شود قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، نسبت به استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی اقدام کنند تا از هدررفت سرمایه‌های شخصی و آسیب به منابع ملی جلوگیری شود.