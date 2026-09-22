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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز از اجرای احکام قضایی مبنی بر قلعوقمع ۱۰ مورد ساختوساز غیرمجاز به مساحت ۱۰ هزار متر مربع در اراضی روستای قلعهسید این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی اظهار کرد: در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، عملیات تخریب و آزادسازی ۱۰ واحد ساختوساز غیرمجاز در اراضی روستای قلعهسید اجرایی شد.
وی افزود: این ساختوسازها شامل دیوارکشی، پیکنی، محوطهسازی، کرسیچینی و حمل مصالح ساختمانی بود که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، با دستور دادستان شهرستان رامهرمز و با همکاری مأموران کلانتری ۱۲ و یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و شهرستان رامهرمز، عملیات قلعوقمع آنها انجام شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز با تاکید بر تداوم اقدامات نظارتی تصریح کرد: حفظ امنیت غذایی و صیانت از اراضی کشاورزی، خط قرمز این مدیریت است و با هرگونه ساختوساز غیرمجاز بدون اغماض و طبق قوانین و مقررات برخورد قانونی میشود.
شیرالی خاطرنشان کرد: از کلیه بهرهبرداران و شهروندان درخواست میشود قبل از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، نسبت به استعلام از مدیریت جهاد کشاورزی اقدام کنند تا از هدررفت سرمایههای شخصی و آسیب به منابع ملی جلوگیری شود.