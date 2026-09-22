به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام آموزش و پرورش استان اصفهان؛ آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۹ کلاسه محمدرضا منزوی‌زاده با مشارکت خیر نیک‌اندیش، حاج غلامرضا منزوی‌زاده، در شهرک سیمرغ شهر خورزوق برگزار شد.

این مدرسه با هدف توسعه فضا‌های آموزشی، افزایش سرانه آموزشی و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان احداث خواهد شد.

احداث این مدرسه، جلوه‌ای از مشارکت خیران در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از مسیر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان منطقه به شمار می‌رود.