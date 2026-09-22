به گزارش خبرگزاری صدا و سیما متن پیام جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

رحلت جانسوز فقیه وارسته و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه)، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید. آن عالم ربانی و فرزانه، عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، اعتلای علوم اسلامی، تربیت شاگردان و خدمت به دین و مردم سپری کرد و آثار علمی و معنوی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان ایران، این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، بیت مکرم آن فقید سعید، شاگردان، ارادتمندان و عموم ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالی‌قدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

قدرتعلی حشمتیان

رییس جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان ایران

سی و یکم شهریورماه ۱۴۰۵