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روزشمار هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ که از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار میشود، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روزهای هفته ملی کودک امسال با محورهایی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیطزیست، خانواده، بازی، کتاب، کودکان با نیازهای ویژه و علم و فناوری نامگذاری شده است.
بر اساس این روزشمار، ۱۵ مهر با عنوان «لبخندهایی که از یاد نمیروند» نامگذاری شده و به روایت کودکان و نوجوانان شهید و رؤیاهایی که در حافظه وطن باقی میمانند، بهویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب، اختصاص یافته است.
روز ۱۶ مهر با عنوان «زمین، خانهی فردای ما» به طبیعت و محیطزیست اختصاص دارد و بر پیوند میان کودک آگاه، محیطزیست سالم و ایران پایدار تأکید میکند.
عنوان ۱۷ مهر «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده میشود» است و در این روز، توجه به خانوادهای مبتنی بر گفتوگو، امنیت و همراهی مورد تأکید قرار میگیرد.
روز ۱۸ مهر با عنوان «بازی؛ زبان کودکی» نامگذاری شده است تا بر نقش بازی در نشاط، خلاقیت، دوستی و تجربه جهان از سوی کودکان تأکید شود.
عنوان ۱۹ مهر «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا» است و این روز به خواندن، قصه، تخیل، عدالت فرهنگی و کشف جهانهای تازه اختصاص دارد.
روز ۲۰ مهر با عنوان «وطن، خانهی همهی کودکان» به کودکان با نیازهای ویژه اختصاص یافته است و بر توجه به حضور و نیازهای این کودکان تأکید دارد.
روز پایانی هفته ملی کودک، ۲۱ مهر، با عنوان «کودکان، سازندگان فردا» نامگذاری شده و به دانش، علوم و فناوریهای نوین، هنر، خلاقیت و نقش فعال کودکان در آینده کشور اختصاص دارد.
هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور برگزار میشود.