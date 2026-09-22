قدردانی فرمانده انتظامی کشور از استاندار لرستان
فرمانده انتظامی کشور با اهدای لوح تقدیر از استاندار لرستان به پاس حمایتها و همکاریهای مؤثر در پشتیبانی از مأموریتهای انتظامی و تقویت امنیت و آرامش عمومی استان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در مراسمی با حضور سردار «محمدرضا هاشمیفر» فرمانده انتظامی استان لرستان، لوح تقدیر سردار «احمدرضا رادان» فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران به «سید سعید شاهرخی» استاندار لرستان اهدا شد.
در این لوح، از حمایتهای ارزشمند، همکاریهای سازنده، تعامل و همراهی استاندار لرستان با مجموعه انتظامی استان قدردانی شده است.
در این لوح آمده است:
توفیق خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی، موهبتی ارزشمند و مسئولیتی خطیر است که جز با تعهد، همدلی، تعامل و تلاش خستگیناپذیر مدیران و خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرانجام نخواهد رسید. بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از جنابعالی، به پاس حمایتها و پشتبانیهای موثر، همکاریهای سازنده، تعامل شایسته و همراهی و همدلی ارزشمند با مجموعه انتظامی استان لرستان اعلام میدارم.
بی تردید رویکرد مسئولانه و حمایتهای جنابعالی در تقویت تعامل و هم افزایی میان دستگاههای اجرایی و انتظامی، زمینهساز ارتقای امنیت پایدار، تحکیم نظم و آرامش عمومی، افزایش رضایتمندی مردم و شتاببخشی به روند خدمترسانی به آحاد جامعه بوده است.
این لوح، به پاس خدمات خالصانه، حمایتهای ارزشمند و نقش موثر جنابعالی در پشتیبانی از ماموریتهای انتظامی وتقویت امنیت و آرامش مردم شریف استان لرستان، تقدیم میگردد. امید است با اتکال به خداوند متعال در سایه عنایات حضرت ولی عصر (عج)، رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با استمرار روحیه خدمتگزاری و جهادی، در مسیر اعتلای ایران اسلامی و خدمت شایسته به مردم عزیز، همواره موفق و سربلند باشید.