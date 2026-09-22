معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت مسئله‌محور شدن پژوهش‌ها گفت: طرح‌های پژوهشی استان باید به سمت ارائه راهکار‌های علمی برای حل چالش‌های موجود هدایت شوند، و صرف برگزاری نشست‌ها و نمایشگاه‌ها بدون دستیابی به نتیجه، موجب هدررفت منابع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجی‌زاده روز سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پژوهش استان خوزستان در استانداری با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهش در توسعه استان گفت: سال گذشته با همکاری دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی، تلاش شد جایگاه هفته پژوهش در استان تقویت شود و این روند باید امسال نیز با قوت بیشتری ادامه یابد.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی شورای آموزش و پژوهش استان باید حرکت به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور باشد به این معنا که طرح‌های پژوهشی بتوانند بخشی از مشکلات استان را شناسایی، تحلیل و برای آنها راهکار عملی ارائه کنند.

معاون استاندار خوزستان ادامه داد: اینکه هر سال طرح‌های پژوهشی متعددی در دانشگاه‌ها و صنایع انجام شود، اما مشکلات استان همچنان باقی بماند نشان می‌دهد باید در سیاست‌گذاری‌های پژوهشی بازنگری شود.

سلامت و معیشت مردم اولویت طرح‌های پژوهشی قرار گیرد

وی با اشاره به اولویت‌های پژوهشی استان بیان کرد: در شرایط کنونی موضوعاتی مانند سلامت، امنیت غذایی، رفاه اجتماعی، معیشت مردم، کشاورزی، مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در اولویت طرح‌های پژوهشی قرار گیرند.

حاجی‌زاده با تاکید بر ضرورت توجه به چالش‌های آبی و اقلیمی استان گفت: با توجه به تکرار خشکسالی‌ها و سیلاب‌ها در خوزستان، لازم است پژوهش‌ها به سمت موضوعاتی مانند مدیریت رودخانه‌ها، فرسایش بستر‌ها و راهکار‌های علمی مقابله با بحران‌های طبیعی هدایت شود.

وی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال تاکید کرد و گفت: توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر فناوری می‌تواند با هزینه کمتر نسبت به صنایع سنگین، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کند و باید در اولویت برنامه‌های پژوهشی استان قرار گیرد.

نبود نظارت کافی بر اجرای برخی طرح‌های پژوهشی

معاون استاندار خوزستان با انتقاد از نبود نظارت کافی بر اجرای برخی طرح‌های پژوهشی اظهار کرد: دبیرخانه شورای آموزش و پژوهش استان باید فعال‌تر عمل کند و همه طرح‌های پژوهشی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع بزرگ باید در چارچوب این شورا بررسی و ارزیابی شود تا مشخص شود نتایج این طرح‌ها چه تاثیری در حل مسائل استان داشته است.

وی با اشاره به اختصاص یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها برای امور پژوهشی گفت: تصمیم‌گیری درباره این اعتبارات باید بر اساس اولویت‌های واقعی استان انجام شود و نباید صرفا به توزیع منابع محدود شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خوزستان با بیان اینکه هفته پژوهش باید در شان دانشگاه‌ها برگزار شود گفت: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی محور اصلی فعالیت‌های پژوهشی هستند، برنامه‌های این هفته باید بیشتر در فضای دانشگاهی برگزار شود.

وی افزود: امسال کمیته اجرایی هفته پژوهش با حضور نمایندگان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری تشکیل می‌شود تا برنامه‌ها با هدف‌گذاری دقیق‌تر دنبال شود.

حاجی‌زاده تاکید کرد: هدف اصلی از برگزاری برنامه‌های پژوهشی، نمایشگاه‌ها و نشست‌ها باید دستیابی به نتایج عملی باشد، چراکه فعالیت‌های پژوهشی بدون خروجی و اثرگذاری، به معنای هدررفت منابع است.

وی در بخش دیگر سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آنچه نظام جمهوری اسلامی و ایران مقتدر دارد، حاصل ایستادگی و جانفشانی مردان و زنان این سرزمین در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس تا حوادث اخیر است.

وی افزود: مردم ایران در شرایط مختلف نشان داده‌اند که پای آرمان‌های کشور، انقلاب و ارزش‌های ملی ایستاده‌اند و این موضوع مسئولیت مدیران را برای خدمت‌رسانی بیشتر و موثرتر به مردم دوچندان می‌کند.