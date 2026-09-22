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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کشت پاییزه گوجه فرنگی پاییزه در هزار هکتار از اراضی استان آغاز شده است و پیش بینی میشود این میزان به ۱۵۰۰ هکتار برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ کبری توکلی بیان کرد: پیش بینی میشود ۱۸۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی خارج از فصل از سطح زیرکشت انجام شده تولید شود که با توجه به خلاء تولید این محصول در ماههای آبان و آذر در کشور تاثیر بسزایی در تنظیم بازار و تامین این محصول بازه زمانی یادشده خواهد داشت.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال در مجموع یازده هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت محصول گوجه فرنگی رفته و ۶۰۰ هزار تن تولید شود.
توکلی ادامه داد: با توجه به سطح زیر کشت پیش بینی شده قریب به ۲۵۰ میلیون عدد نشاء گوجه فرنگی مورد نیاز است.
وی یادآورشد:همچنین انتظار میرود از مجموع بیش از ۶۰۰ هزارتن محصول تولیدی مقدار ۱۲۰ هزارتن برای مصارف صنایع تبدیلی فرآوری و تولید رب گوجه فرنگی و فرآوردههای جانبی مورد استفاده قرار گیرد و بیش از ۲۵۰ هزار تن محصول تولیدی هم به کشورهای همسایه و مقاصد داخلی و خارجی دیگر در راستای ارز آوری صادر شود و مابقی محصول هم به صورت تازه خوری و سالادی به مصرف برسند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با توجه به بحرانی بودن وضعیت دشتهای استان و کمبود آب قابل برنامه ریزی انتظار میرود کشاورزان همکاری و توجه کافی نسبت به صرفه جویی و مدیریت منابع آب و پیروی از دستورالعملهای ابلاغی الگوی کشت داشته باشند.