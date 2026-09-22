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به نیابت از شهدای دانشآموز در اصفهان، پویش اهدای خون آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: این پویش فرصت مناسب و ارزشمندی برای ترویج و توسعه فرهنگ اهدای خون در جامعه، بخصوص در بین دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها بوده و موضوع حیاتبخش اهدای خون به یک رفتار اجتماعی آگاهانه و خانوادگی تبدیل شود.
کیان دهراب پور ادامه داد: باتوجهبه اینکه نیاز به خون همیشگی است، بهخصوص از خانوادهها و فرهنگیان استان دعوت میشود با شرکت فعالانه در این پویش و حفظ ذخایر خون استان، یاریگر بیماران باشند و بار هر واحد اهدای خون حداقل جان سه نفر را نجات دهند.
وی گفت: پویش اهدای خون به نیابت از شهدای دانشآموز از اول مهر در استان اصفهان آغاز و تا ۱۳ آبان (روز دانشآموز) ادامه دارد.
دهراب پور افزود: روزانه حدود ۹۰۰ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۵ مرکز درمانی قرار میگیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.
در استان اصفهان بیش از هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، بیش از هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی بهصورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.