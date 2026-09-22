به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان مرکز استان مازندران در پی سیلاب روستای زرین‌آباد ساری، دستور بررسی ویژه این حادثه و شناسایی نقاط پرخطر مشابه در استان را صادر کرد.

در پی بارش‌های صبح ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ و طغیان رودخانه مجاور روستای زرین‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری، به تعدادی از منازل روستایی، سازه‌های دامداری، اراضی زراعی و کشاورزی و خودرو‌های اهالی خسارت وارد شد.

در پی گزارش امور آب استان و شهرستان ساری، موضوع با دستور ویژه علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، در دستور کار معاونت حقوق عامه دادستانی قرار گرفت.

عالیشاه سوادکوهی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از تکرار حوادث مشابه گفت: حفظ جان و مال مردم و صیانت از حقوق عامه، مستلزم شناسایی و رفع عواملی است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز خسارت شود.

وی افزود: مسئولان دستگاه‌های متولی باید ضمن بررسی دقیق حادثه زرین‌آباد، نقاط مشابه و مستعد خطر در استان را نیز شناسایی و برای رفع ریشه‌ای مشکلات و پیشگیری از حوادث احتمالی، اقدامات عملی و مؤثر انجام دهند.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: در صورت احراز قصور یا کوتاهی هر یک از مسئولان و دستگاه‌های متولی، موضوع از طریق قانونی پیگیری خواهد شد.

عالیشاه سوادکوهی افزود: دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه با احدی تعارف ندارد و در صورت احراز تخلف، قانون اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: نباید منتظر وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به مردم ماند و پیشگیری و رفع ریشه‌ای نقاط خطر باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

در همین راستا، یاسر عسکری، معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان مازندران، به همراه مسئولان آب استان و شهرستان ساری و مسئولان محلی، از روستای زرین‌آباد، محل وقوع سیلاب و دهانه طبیعی رودخانه بازدید کرد.

عسکری در این بازدید گفت: بررسی‌های میدانی و کارشناسی با همکاری دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد تا ضمن مشخص شدن عوامل مؤثر در وقوع حادثه، اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود و کاهش خطرات احتمالی در منطقه انجام شود.

وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی درخواست‌ها و مطالبات اهالی و روستاییان آسیب‌دیده، دستورات قضایی لازم را برای رسیدگی به موضوعات و رفع مشکلات اهالی روستا صادر کرد.