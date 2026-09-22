آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در پیامی، ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را به حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، مقلدان و دوستداران آن مرجع عالیقدر و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پیام آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی آمده است: ارتحال مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی موجب تأثر و تأسف همه روحانیت و اقشار متدین و پیروان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت شد.

وی در این پیام، آیت‌الله شبیری زنجانی را مرجعی دقیق‌النظر و متبحر در علم و فقاهت توصیف کرد که عمری طولانی را در راه تحقیق فقه جعفری و بررسی کلمات و روایات ائمه معصومین سپری کرد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی دقت نظر در اسناد و روایات، تبحر کم‌نظیر در علم رجال، تعمق در متون روایی و تسلط بر آراء و اقوال فقهای شیعه از متقدمین و متأخرین را از برجستگی‌های علمی آن مرحوم برشمرد و افزود: ایشان در طول بیش از ۷۰ سال تدریس، شاگردان ممتازی را تربیت کرد.

وی همچنین اقامه نماز در مدت بسیار طولانی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها را از موفقیت‌های بزرگ آیت‌الله شبیری زنجانی دانست.

در ادامه این پیام، آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی آن مرجع فقید، او را انسانی وارسته و متخلق به اخلاق الهی و برخوردار از ملکات نفسانی، به‌ویژه بی‌اعتنایی به دنیا و ظواهر آن توصیف کرد.

وی فقدان این فقیه محقق را ضایعه‌ای بزرگ دانست و این مصیبت را به محضر امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، مقلدان و دوستداران آیت‌الله شبیری زنجانی و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان، از خداوند متعال برای آن عالم فقید علو درجات و برای بازماندگان و عموم داغدیدگان صبر و اجر مسئلت کرد.