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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز اعلام کرد: افزایش یکهزار تخت خوابگاهی دانشجویان این دانشگاه در راستای توسعه زیرساختهای رفاهی و دانشجویی و تحقق برنامه وزارت بهداشت برای افزایش ظرفیت خوابگاههای دانشجویی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر احمد نژادی سلامی اظهار کرد: افتتاح طرحهای جدید خوابگاهی در روزهای آینده آغاز میشود و در مرحله نخست، بیش از ۳۰۰ تخت خوابگاهی در چند روز آینده به بهرهبرداری میرسد و برنامهریزی شده است که معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، برای افتتاح حضور پیدا کند.
وی افزود: علاوهبر این، پروژه خوابگاه کوروش در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا پایان مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
نژادی سلامی ادامه داد: همچنین خوابگاه انقلاب نیز بهصورت کامل بازسازی میشود و پیشبینی میکنیم این پروژهها نیز تا آذرماه افتتاح و به ظرفیت خوابگاهی افزوده خواهند شد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای توسعه ظرفیت خوابگاهی دانشجویان تصریح کرد: افزایش ۲ هزار تخت خوابگاهی دانشجویان از برنامه وزارت بهداشت است که از این میزان، یکهزار تخت در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افتتاح میشود.