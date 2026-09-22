پخش زنده
امروز: -
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان همچنین از پیگیری نهادینهسازی میز خانواده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، در چهارمین جلسه راهبری میز خانواده گفت: این میز بهتدریج جایگاه خود را پیدا کرده و با رصد مسائل و مشکلات جدی جامعه و استان، در مسیر اجرای تصمیمات مؤثر برای حوزه خانواده حرکت میکند.
مهدی جمالی نژاد از برنامهریزی برای انتشار نشریهای تخصصی در حوزه خانواده خبر داد و گفت: این نشریه میتواند در آغاز مسیر، محتوای ارزشمندی برای علاقهمندان و فعالان حوزه خانواده ارائه کند و علاوه بر نسخه چاپی، به صورت الکترونیکی نیز در دسترس عموم قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به روند پیگیری مصوبات میز خانواده گفت: مقرر شد، جلسات این میز به شکل دورهای در دستگاههای مختلف برگزار شود و هر دستگاه ضمن ارائه گزارش عملکرد خود، اقدامات و برنامههایش در حوزه خانواده را تشریح کند.
جمالینژاد با اشاره به نقش رسانهها و فضای مجازی در شکلدهی به نگرشهای اجتماعی ادامه داد: محتوای رسانهای و شبکههای اجتماعی میتواند بر خانواده تأثیرگذار باشد و به همین دلیل باید با برنامهریزی دقیق، از ظرفیت رسانهها برای تقویت بنیان خانواده استفاده کرد.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان نیز با اشاره به مصوبات جلسه های پیشین میز خانواده گفت: تدوین نظام مسائل خانواده در استان با همکاری ادارهکل بهزیستی از جمله اقدامات اجرا شده است و در این طرح، مسائل خانواده شناسایی و درخت مسائل شامل ریشهها، مسائل اصلی و ابعاد مختلف آن مورد بررسی و اولویتبندی قرار گرفته است.
رضا اسماعیلی ادامه داد:تسهیل صدور مجوز فعالیت سازمانهای مردمنهاد، استفاده از ظرفیت فضاها و سالنهای دستگاههای دولتی برای انجمنها، مراکز مشاوره و تشکلهای مردمی و همچنین پیگیری مطالعات مرتبط با طرح کنترل طلاق از دیگر موضوعات مطرحشده در جلسات راهبری میز خانواده بوده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از برنامههای خانوادهمحور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، بازنگری در تخفیفها و حمایتهای مرتبط با اجرای برنامههای خانوادهمحور ضروری است و ابلاغ مجدد این موضوع میتواند زمینه مشارکت بیشتر خانوادهها، بهویژه در برنامههای مرتبط با فرزندآوری، را فراهم کند.
رضا اسماعیلی همچنین به ضرورت تکمیل و انتشار کتاب «خانواده در زمان جنگ؛ افزایش دانش، بینش و مهارتهای تابآوری» اشاره کرد و گفت: این اثر با هدف ارتقای تابآوری خانوادهها پیشبینی شده و چاپ آن در هزار نسخه از موضوعاتی است که نیازمند تعیین تکلیف و پیگیری است.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان از استقرار اولیه دبیرخانه این میز در اصفهان خبر داد و افزود: با هماهنگی معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، دبیرخانه با تلاش همکاران مستقر شده است، هرچند برای تجهیز و توسعه امکانات آن همچنان نیاز به تأمین تجهیزات و زیرساختهای لازم وجود دارد.
اسماعیلی یکی دیگر از موضوعات مهم را بازنگری سیاستهای اداری و استخدامی با هدف حمایت از زوجهای جوان عنوان کرد و گفت: در مواردی که زوجین در ابتدای زندگی مشترک در دو محل متفاوت مشغول به کار هستند، ضرورت دارد سیاستهای موجود مورد بازبینی قرار گیرد تا زمینه پایداری خانوادهها تقویت شود.
وی با اشاره به اقدامات اجرا برای تشکیل کارگروههای تخصصی و بازنگری سند راهبری خانواده گفت: سند راهبری خانواده ویرایش و ارائه شده و کارگروههای تخصصی نیز شکل گرفتهاند که از جمله آنها میتوان به کارگروه تکریم خانواده اشاره کرد.
اسماعیلی افزود:یکی از محورهای مورد تأکید در جلسه های راهبری، حرکت از فرآیندگرایی به سمت نتیجهگرایی است؛ به این معنا که فعالیتهای میز خانواده باید در نهایت به نتایج قابل اندازهگیری و اثرات ملموس در زندگی خانوادهها منجر شود.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان همچنین از پیگیری نهادینهسازی میز خانواده در استان خبر داد و افزود: برای تحقق این هدف، ارتباط و همکاری با ظرفیتهای موجود در حوزههای مختلف از جمله هوش مصنوعی، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی، مؤسسه های صنعتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجرای طرح «داشبورد مدیریت خانواده» نیز از دیگر اقدامات در حال پیگیری است که میتواند با استفاده از دادهها و ظرفیتهای هوش مصنوعی، امکان مدیریت و رصد بهتر فعالیتهای مرتبط با خانواده در دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد و دیگرمجموعههای فعال این حوزه را فراهم کند.
اسماعیلی با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاههای استان گفت: با شماری از دانشگاهها و استادان حوزههای مشاوره، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق خانواده و مطالعات زنان ارتباط برقرار شده و ظرفیت مناسبی برای بهرهگیری از توان علمی آنان در سیاستگذاری و برنامهریزی خانوادهمحور وجود دارد.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقویت گفتمان خانواده در عرصه اجتماعی و فرهنگی خبر داد و افزود: استفاده از ظرفیتهای رسانهای، تولید نماهنگ و پادکست، اجرای برنامههای فرهنگی و بهرهگیری از روشهای نوین گفتمانسازی میتواند در تقویت جایگاه خانواده و افزایش تابآوری آن مؤثر باشد.
رئیس میز خانواده استانداری اصفهان به برنامهریزی برای برگزاری هفته فرهنگی خانواده در اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: طرح این رویداد در دبیرخانه تدوین شده و با توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه خانواده، انجمن اولیا و مربیان و برنامههای فرهنگی استان، این رویداد میتواند به بستری برای ترویج گفتمان خانواده تبدیل شود.
اسماعیلی همچنین از تهیه اثر مکتوب «سپهر خانواده نقش جهان» خبر داد و افزود: مقدمه و پیشنویس این اثر در قالب حدود ۴۰ صفحه در دبیرخانه آماده شده و هدف آن ثبت و تبیین فعالیتهای نوآورانه در حوزه خانواده است.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات راهبری میز خانواده گفت: موضوع خانواده نیازمند تعامل و همکاری میان دستگاههای دولتی، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها، بخش خصوصی و مجموعههای اجتماعی است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کردهاند، باید با نگاهی فرا راهبردی به خانواده نگریست تا خانواده به یکی از محورهای اصلی حرکتهای فرهنگی و اجتماعی در استان تبدیل شود.