به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی، نسبت به تشدید و طوفانی شدن دریا در روز‌های پایانی هفته جاری هشدار داد. این هشدار که با شماره ۱۰ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صادر شده است، از افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در سواحل استان خبر می‌دهد.

بر اساس این هشدار، توصیف سامانه به‌صورت شمالی شدن جریان هوا اعلام شده است. زمان شروع این سامانه، اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ و زمان پایان آن، ظهر یک‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تعیین شده است.

نوع مخاطره

بر اساس اعلام هواشناسی، نوع مخاطره این سامانه شامل موارد زیر است:

بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۷ متر بر ثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت)

ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه تا ۲.۱ متر) و دور از ساحل تا ۱.۷ متر (بیشینه تا ۲.۷ متر)

منطقه اثر

منطقه اثر این هشدار، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران اعلام شده است.

اثر مخاطره

هواشناسی مازندران درباره اثر مخاطره این سامانه هشدار داده است:

غرق شدن شناگران و قایق‌های تفریحی

غرق شدن شناورهای صیادی

اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بندر و بارگیری شناورها

اختلال در فعالیت شناورهای بزرگ

احتمال پاره شدن تورهای صیادی و صدمه به قفس‌های دریایی پرورش ماهی

توصیه‌های هواشناسی

اداره کل هواشناسی مازندران در این هشدار، توصیه‌های زیر را برای شهروندان و فعالان دریایی ارائه کرده است:

شنا و کلیه فعالیت‌های تفریحی دریایی و صیادی ممنوع است

مراقبت در فعالیت‌های تخلیه و بارگیری شناورها

فعالیت شناورهای بزرگ توصیه نمی‌شود

اقدامات پیشگیرانه در کلیه فعالیت‌های دریایی انجام شود

ضرورت توجه به هشدارها

با توجه به شدت این سامانه و پیش‌بینی طوفانی شدن دریا، از شهروندان، مسافران و فعالان دریایی درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل توصیه‌های ایمنی، از هرگونه تردد و فعالیت در دریا خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.