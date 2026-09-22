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هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی دریایی، از طوفانی شدن دریا تا شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی، نسبت به تشدید و طوفانی شدن دریا در روزهای پایانی هفته جاری هشدار داد. این هشدار که با شماره ۱۰ و تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ صادر شده است، از افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در سواحل استان خبر میدهد.
بر اساس این هشدار، توصیف سامانه بهصورت شمالی شدن جریان هوا اعلام شده است. زمان شروع این سامانه، اواخر وقت پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ و زمان پایان آن، ظهر یکشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ تعیین شده است.
نوع مخاطره
بر اساس اعلام هواشناسی، نوع مخاطره این سامانه شامل موارد زیر است:
بیشینه سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۱۳ متر بر ثانیه (۴۷ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۷ متر بر ثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت)
ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه تا ۲.۱ متر) و دور از ساحل تا ۱.۷ متر (بیشینه تا ۲.۷ متر)
منطقه اثر
منطقه اثر این هشدار، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران اعلام شده است.
اثر مخاطره
هواشناسی مازندران درباره اثر مخاطره این سامانه هشدار داده است:
غرق شدن شناگران و قایقهای تفریحی
غرق شدن شناورهای صیادی
اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بندر و بارگیری شناورها
اختلال در فعالیت شناورهای بزرگ
احتمال پاره شدن تورهای صیادی و صدمه به قفسهای دریایی پرورش ماهی
توصیههای هواشناسی
اداره کل هواشناسی مازندران در این هشدار، توصیههای زیر را برای شهروندان و فعالان دریایی ارائه کرده است:
شنا و کلیه فعالیتهای تفریحی دریایی و صیادی ممنوع است
مراقبت در فعالیتهای تخلیه و بارگیری شناورها
فعالیت شناورهای بزرگ توصیه نمیشود
اقدامات پیشگیرانه در کلیه فعالیتهای دریایی انجام شود
ضرورت توجه به هشدارها
با توجه به شدت این سامانه و پیشبینی طوفانی شدن دریا، از شهروندان، مسافران و فعالان دریایی درخواست میشود ضمن رعایت کامل توصیههای ایمنی، از هرگونه تردد و فعالیت در دریا خودداری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.