به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمود محمودی با اشاره به اقدامات انجام شده در بیست و ششمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) در استان تهران که به میزبانی منطقه برق رودهن برگزار شد، گفت: در این مانور، ۲۸۳ برق غیرمجاز و بیش از ۱۲۵۶ متر کابل غیرمجاز در شهرستان‌های استان تهران جمع‌آوری شد.

وی از تعویض ۱۸۳ کنتور معیوب در جریان اجرای این مانور خبر داد و افزود: ۲۱۰ کنتور جدید، ۵ شمارشگر و ۲۷ فیوز محدودکننده نیز نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در این مانور که با حضور ۸۵ اکیپ عملیاتی اجرا شد، ۳۵ مرکز فرهنگی مورد بازدید قرار گرفت.

محمودی در پایان گفت: با اجرای این مانور، قریب به یک میلیون و ۹۰۰ هزار کیلووات ساعت انرژی احصا شد.