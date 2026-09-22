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وزیر صنعت، معدن و تجارت، بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولید، تأکید کرد و گفت: رضایت مردم یکی از مهمترین اهداف دولت چهاردهم است و خودروسازان باید برای ارتقای کیفیت و افزایش تولید تلاش کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سید محمد اتابک در بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه در شرایط دشوار اقتصادی کشور، افزود: در شرایطی که کشور با فشار و محدودیتهای مختلف مواجه بود، تولیدکنندگان اجازه ندادند چرخهای تولید متوقف شود.
وی افزود: اگر تولید کشور ادامه پیدا نمیکرد، تأمین نیازهای مردم، اشتغال و اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه میشد؛ بنابراین باید از تولیدکنندگان و کسانی که نیازهای مردم را تأمین میکنند، قدردانی کرد.
وزیر صمت با اشاره به جایگاه سایپا در اقتصاد و اشتغال کشور گفت: سایپا یک سرمایه ملی و قطب اقتصادی کشور است و باید همواره مسیر رشد و توسعه را ادامه دهد.
اتابک تأکید کرد: هر تصمیمی که در دستگاههای مختلف گرفته میشود، باید آثار آن بر تولید مورد توجه قرار گیرد و همه ارکان دولت باید از تولید حمایت کنند.
وی با اشاره به مطالبه دولت برای افزایش رضایت مردم افزود: در دولت چهاردهم، رضایت مردم از شروط اساسی است و خودروسازان وظیفه دارند با ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مردم را جلب کنند.
وزیر صمت همچنین با اشاره به تصویب آییننامه جدید کیفیت خودرو در هیئت دولت گفت: نگاه جدیدی به موضوع کیفیت خودرو شکل گرفته است و انتظار مردم از کیفیت خودروهای داخلی باید در محصولات تولیدی محقق شود.
اتابک افزایش سطح تولید و کاهش معوقات را از دیگر مطالبات وزارت صمت از سایپا عنوان کرد و گفت: معوقات این مجموعه کاهش پیدا کرده، اما همچنان باید برای جبران مطالبات مردم و افزایش رضایت آنها تلاش شود.
وی در ادامه با اشاره به توسعه خودروهای هیبریدی در سایپا افزود: با توجه به تأکید دولت بر صرفهجویی در مصرف سوخت، حرکت سایپا به سمت تولید خودروهای هیبریدی اقدام مهمی است و انتظار داریم این محصولات هرچه سریعتر تجاریسازی و در اختیار مردم قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر افزایش ساخت داخل و استفاده بیشتر از ظرفیت تولید داخلی تأکید کرد.
گفتنی است در این مراسم با حضور وزیر صمت از سه محصول جدید سایپا شامل آریا پلاگینهیبریدی، وانت دوگانهسوز Z۲۵ و وانت ۲۵۱ رونمایی شد.