همزمان با اجرای ۱۶ طرح آموزشی در شهرستان بهارستان، پنج طرح کلیدی آموزشی و ورزشی با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری رسید که بخشی از زنجیره توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به منظور توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی کشور، پنج طرح جدید آموزشی و ورزشی در شهرستان بهارستان با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری رسید. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان ۱۶ پروژه آموزشی دیگر نیز در این شهرستان در حال اجراست.

این دستاوردها بخشی از یک روند گسترده توسعه در سطح ملی است که در دو سال گذشته منجر به افتتاح چهار هزار و هفتصد فضای آموزشی و ایجاد حدود شش هزار فضای ورزشی در سراسر کشور شده است تا دسترسی دانش‌آموزان به محیط‌های یادگیری و رفاهی ارتقا یابد.