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بنیاد ملی گندمکاران، قیمت پیشنهادی خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را برای بررسی نهایی اعلام کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مسئولان صنفی بخش کشاورزی از تعیین سقف کارشناسی برای قیمت گندم خبر دادند و اعلام کردند که این عدد پس از ارزیابی دقیق مؤلفههای تولید، راهی شورای قیمتگذاری میشود.
به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، عدد پیشنهادیِ ۸۵ هزار تومان حاصل خروجیِ کمیتههای تخصصی است که در آن سهم واقعیِ سم، کود و ادوات کشاورزی محاسبه شده است؛ با این حال، تصمیمگیری نهایی درباره نرخ قطعی بر عهده شورای قیمتگذاری خواهد بود.
این نهاد صنفی همچنین از گنجانده شدن بندِ بازنگریِ نرخ محصولات در اسفندماه خبر داد تا نوسانات احتمالی تورم در ماههای آینده پوشش داده شود. پیگیریِ دریافت جریمه روزشمارِ تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از سوی دولت و افزایش سهم بودجه بیمه فراگیر به ۱۲ هزار میلیارد تومان، از دیگر محورهایی بود که در این نشست بر اجرای آن تأکید شد.