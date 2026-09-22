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آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در یزد برگزار شد و در این مراسم از جمعی از خانوادههای معظم شهدا و تازهترین آثار مکتوب حوزه دفاع مقدس و مقاومت تجلیل و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس در یزد برگزار شد و در این مراسم از جمعی از خانوادههای معظم شهدا و تازهترین آثار مکتوب حوزه دفاع مقدس و مقاومت تجلیل و رونمایی شد. در این آیین، استاندار یزد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا، از شهیدان به عنوان افتخارات میهن اسلامی یاد کرد و گفت: ایستادگی، مقاومت و دلاورمردی رزمندگان اسلام در سالهای دفاع مقدس، برگرفته از ارزشهایی است که در مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آموختهایم.
بابایی با اشاره به سختیهای دوران دفاع مقدس و سالهای اسارت رزمندگان افزود: تحمل این دشواریها نهتنها خللی در اراده رزمندگان ایجاد نکرد، بلکه بر استحکام، دلاورمردی و روحیه ایستادگی آنان افزود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن و آمادگی برای حضور در جبهه حق اظهار کرد: همه تدارکات و تمهیدات لازم فراهم شده است تا مردم در شرایط کنونی با کمبود مواجه نشوند.
در ادامه این مراسم، از جمعی از خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان جهاد و مقاومت تجلیل شد.
همچنین از تازهترین کتابهای تألیفشده در حوزه دفاع مقدس و مقاومت رونمایی شد.
این مراسم با هدف پاسداشت مقام شهدا، تکریم خانوادههای معظم آنان و گرامیداشت نقش پیشکسوتان جهاد و مقاومت در انتقال ارزشهای دفاع مقدس برگزار شد.