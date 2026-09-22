به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرهنگ وحید فخرالدین، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت گلستان گفت: گلستان بیش از هفتاد هزار ایثارگر ، رزمنده و پیشکسوت دفاع مقدس دارد و در این مراسم از خانواده شهدا ، جانبازان ، ایثارگران و پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل شد.

علی اصغر طهماسبی ،استاندار گلستان گفت : دفاع مقدس مقاومت و استقامت را در جامعه نهادینه کرد و ما امروز با همین مقاومت واستقامت فضای روشن پیش رو را حس و تجسم می کنیم.



در این مراسم از ۴۶ عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت رو نمایی شد.