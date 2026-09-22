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رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیتالله شبیری زنجانی، گفت: فقدان این استوانه فقاهت، ثلمهای عمیق بر حوزههای علمیه و جامعه دینی و انقلابی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پی ارتحال حضرت آیتالله العظمی شبیری زنجانی (رضوان الله تعالی علیه) در پیامی ارتحال این مرجع عالیقدر جهان تشیع را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و اناالیه راجعون
ارتحال جانگداز عالم ربانی، فقیه ژرفاندیش، رجالی نامدار و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتاللهالعظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی (قدس سره)، مصیبتی است جانکاه که داغ آن بر دل حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) نشسته است.
آن فقیه وارسته، از شمار عالمانی بود که عمر پربرکت خویش را در محراب تفقه و تحقیق، تدریس و تربیت، تألیف و تدقیق سپری کرد و علم را با عمل و تقوا درآمیخت. ژرفای اندیشه، دقت نظر، احاطه گسترده بر میراث علمی شیعه، تواضع، سادهزیستی، صفای باطن و اخلاق کریمانه از او شخصیتی الهامبخش ساخته بود.
او از شاگردان و یاران باوفای امام خمینی (قدس سره) و دوست دیرین امام شهید بود و رهبر شهیدمان به ایشان علاقه و عنایت ویژهای داشت و مقام علمی و معنوی آن فقیه عالیمقام را میستود. فقدان این استوانه فقاهت، ثلمهای عمیق بر حوزههای علمیه و جامعه دینی و انقلابی است. با رحلت او، چراغی فروزان از سپهر علم و تقوا غروب کرد، اما میراث گرانبهای او در آثار علمی، شاگردان برجسته و جانهای تربیتیافته مکتبش، چراغ راه آیندگان و حجتی ماندگار بر جای خواهد ماند.
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم شورای سیاستگذاری و نمایندگان معزز ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور، این مصیبت عظمی را به محضر حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و شاگردان ایشان و عموم شیعیان جهان و مردم عزیز ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. از خداوند متعال برای ایشان علو درجات، رحمت واسعه و همجواری با اولیای الهی، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته