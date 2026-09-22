وزارت اطلاعات پاکستان از حملات هوایی نیروهای امنیتی این کشور به مواضع و اردوگاه های تروریست ها در مناطق مرزی با افغانستان خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از «هم نیوز»، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد: نیروهای امنیتی پس از دریافت اطلاعات درباره حضور تروریست ها در مناطق کوهات، هنگو و تل در ایالت خیبر پختونخوا، عملیات اطلاعات محور را علیه آنها اجرا کردند و همزمان مواضع تروریست ها در مناطق مرزی با افغانستان نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، در حملات هوایی سه هدف تروریستی منهدم و ۲۸ تروریست از جمله شماری از بمب گذاران انتحاری، کشته شدند.

همچنین یک مرکز آموزش بمب گذاران انتحاری نیز در این حملات منهدم شده است.

وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد در عملیات ۲۰ سپتامبر در کوهات و هنگو نیز ۹ عضو گروه موسوم به «فتنه الخوارج» کشته و شماری دیگر زخمی شدند. به این ترتیب، شمار تروریست های کشته شده در عملیات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان به ۳۷ نفر رسیده است.

وزارت اطلاعات و رسانه های پاکستان در بیانیه خود به صراحت اعلام نکرده است که حملات در داخل خاک افغانستان انجام شده و تنها از هدف قرار گرفتن «مواضع تروریستی در مناطق مرزی با افغانستان» سخن گفته است. با این حال، خبرگزاری رویترز و برخی رسانه های افغانستان گزارش داده اند که حملات هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان و در مناطقی از جمله ولایت های کنر و پکتیکا انجام شده است.