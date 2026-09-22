به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: این همراه سرا با هدف اسکان همراهان بیماران و کاهش مشکلات خانواده‌هایی که از مناطق دوردست برای درمان به مرکز استان مراجعه می‌کنند ساخته شده است.

رئیس مجمع خیرین سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: عملیات اجرایی همراه‌سرای بیمارستان امام سجاد یاسوج از حدود دو سال پیش آغاز شده و این مجموعه در دو طبقه احداث شده است.

دهراب‌پورافزود: بخشی از ساختمان به فضا‌های تجاری و اداری اختصاص دارد و طبقه دیگر شامل حدود ۱۵ واحد برای اسکان همراهان بیماران و بیمارانی است که پس از ترخیص نیاز به محل اقامت دارند.

دهراب‌پور با اشاره به مشارکت خیرین در ساخت این مجموعه گفت: بیش از ۷ میلیارد تومان برای احداث همراه‌سرا هزینه شده است که بخش قابل توجهی از این اعتبار با مشارکت خیرین تأمین شده است.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله حسینی نماینده ولی فقیه در استان با قدردانی از خیرین سلامت و دست‌اندرکاران اجرای این طرح، بر استفاده از ظرفیت خیرین داخل و خارج از استان برای توسعه زیرساخت‌های درمانی تأکید کرد.

وی گفت: استان ظرفیت‌های خوبی دارد و باید از توانمندی افرادی که خارج از استان حضور دارند و دغدغه توسعه و پیشرفت استان را دارند نیز استفاده شود.