تیم ملی فوتبال ایران امروز تهران را به مقصد تاشکند ترک کردند تا نخستین دیدار تدارکاتی خود در این اردو را مقابل تیم ملی ازبکستان برگزار کنند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از ورود به تاشکند و استقرار در محل اقامت خود، عصر امروز نخستین جلسه تمرینی‌شان را در ازبکستان برگزار خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران فردا نیز یک جلسه تمرینی خواهد داشت و روز پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی ازبکستان می‌رود.

بر اساس برنامه کادر فنی، بازیکنان روز جمعه برنامه‌های ریکاوری را پشت سر خواهند گذاشت و تیم ملی روز شنبه برای برگزاری دومین دیدار تدارکاتی این اردو مقابل تیم ملی روسیه، تاشکند را به مقصد کازان ترک خواهد کرد.