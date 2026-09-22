رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور، صیانت از نیرو‌های مسلح و پیشگیری از وقوع جرم را از اولویت‌های اصلی این سازمان اعلام کرد و گفت: رویکرد دستگاه قضایی نظامی در گام نخست اصلاح‌گرایانه و در مرحله بعد قاطع و بازدارنده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد، با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت و آرامش کشور، اظهار کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های تحمیلی و در برابر تهدیدات دشمنان، با رشادت و ایستادگی از امنیت و تمامیت کشور دفاع کرده‌اند و برای حفظ امنیت مردم از جان خود گذشته‌اند.وی با تأکید بر اهمیت سلامت و صیانت از نیرو‌های مسلح افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی و برنامه‌های پیشگیرانه، نقش مؤثری در افزایش آگاهی و کاهش تخلفات دارد و این موضوع از اولویت‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با اشاره به پایین بودن نرخ بزهکاری و تخلفات در نیرو‌های مسلح گفت: میزان تخلفات در استان یزد نیز از میانگین کشوری پایین‌تر است.

در ادامه این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز با قدردانی از ایستادگی مردم و نیرو‌های مسلح در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان، گفت: مهم‌ترین مأموریت، حفظ جمهوری اسلامی و خدمت به بندگان خداست.آیت‌الله ناصری با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و عزت جامعه افزود: مؤمنان نباید در برابر ظلم و زیاده‌خواهی مستکبران تسلیم شوند و باید با حفظ وحدت و ایستادگی، کرامت و عزت خود را حفظ کنند.

بابایی استاندار یزد نیز با قدردانی از تلاش نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت و آرامش مردم، بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد و گفت: برای خدمت به مردم نباید از هیچ تلاشی دریغ کرد.

حجت الاسلام طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ایستادگی در برابر ظلم و ستم تأکید کرد و گفت: با پشتوانه مردم در مسیر حفظ اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی حرکت خواهیم کرد.

در پایان این مراسم، علیرضا شیخ‌علی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات غلامعلی دهشیری رئیس پیشین این سازمان قدردانی شد.

پیش از آغاز مراسم نیز معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با حضور در گلزار شهدای خلدبرین یزد، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.