پیام تسلیت استاندار لرستان درپی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی
استاندار لرستان در پیامی رحلت آیت الله العظمی شبیری زنجانی مرجع عالیقدر شیعه را تسلیت گفت.
رحلت عالم فقید و مرجع جلیلالقدر شیعه آیتالله سید موسی شبیری زنجانی، ضایعهای جانگداز برای عموم مسلمین، جهان تشیع و کلیه مقلدان و بستگان آن مرجع عالیقدر است.
آیتالله شبیری زنجانی؛ عمر پر برکتشان را در راستای تقویت مبانی دین مبین اسلام، تبیین معارف و سیره اهلبیت (علیهمالسلام) ترویج و تعظیم شعائر شیعه، تعلیم علوم اخلاقی و پاسداری از مبانی انقلاب اسلامی، سپری نمود.
تألیفات، مجاهدتها و تلاشهای آن فقید سعید و عالم ربانی برای نشر و تبیین اسلام عزیز در کنار ایراندوستی، دلسوزی و خیرخواهی برای مردم، تا همیشه در حافظه ملت مؤمن و مسلمان ایران، ثبت و ضبط خواهد شد.
بدینوسیله فقدان آن مرجع فرزانه و جلیلالقدر را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، علما و اساتید حوزههای علمیه، شاگردان، مقلدان و بیت عالیقدر ایشان و عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، مزید فضل و غفران واسعه الهی برای آن عالم ربانی، مسألت مینمایم.