به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام تسلیت استاندار لرستان به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی آمده است:

رحلت عالم فقید و مرجع جلیل‌القدر شیعه آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی، ضایعه‌ای جانگداز برای عموم مسلمین، جهان تشیع و کلیه مقلدان و بستگان آن مرجع عالیقدر است.

آیت‌الله شبیری زنجانی؛ عمر پر برکت‌شان را در راستای تقویت مبانی دین مبین اسلام، تبیین معارف و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام) ترویج و تعظیم شعائر شیعه، تعلیم علوم اخلاقی و پاسداری از مبانی انقلاب اسلامی، سپری نمود.





تألیفات، مجاهدت‌ها و تلاش‌های آن فقید سعید و عالم ربانی برای نشر و تبیین اسلام عزیز در کنار ایران‌دوستی، دلسوزی و خیرخواهی برای مردم، تا همیشه در حافظه ملت مؤمن و مسلمان ایران، ثبت و ضبط خواهد شد.





بدینوسیله فقدان آن مرجع فرزانه و جلیل‌القدر را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، علما و اساتید حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلدان و بیت عالیقدر ایشان و عموم شیعیان و مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، مزید فضل و غفران واسعه الهی برای آن عالم ربانی، مسألت می‌نمایم.