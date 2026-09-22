به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، جشن «مشق مهر» با هدف حمایت از دانش‌آموزان تحت سرپرستی حوزه قضایی رودهن و تأمین ملزومات تحصیلی آنها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مراسم «مشق مهر» با تلاش حوزه سرپرستی دادگاه رودهن و با حضور مسئولان، خیرین و مردم این بخش برای دانش‌آموزان تحت سرپرستی حوزه قضایی رودهن برگزار گردید.

در این مراسم که در فضای جشن و شادی برگزار شد، خیرین و مردم نیک‌کار بخش رودهن با مشارکت فعال خود، اقدام به تأمین و اهدای ملزومات تحصیلی مورد نیاز این دانش‌آموزان کردند تا آغاز سال تحصیلی جدید برای آنها تسهیل شود.