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به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، جشن «مشق مهر» با هدف حمایت از دانشآموزان تحت سرپرستی حوزه قضایی رودهن و تأمین ملزومات تحصیلی آنها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مراسم «مشق مهر» با تلاش حوزه سرپرستی دادگاه رودهن و با حضور مسئولان، خیرین و مردم این بخش برای دانشآموزان تحت سرپرستی حوزه قضایی رودهن برگزار گردید.
در این مراسم که در فضای جشن و شادی برگزار شد، خیرین و مردم نیککار بخش رودهن با مشارکت فعال خود، اقدام به تأمین و اهدای ملزومات تحصیلی مورد نیاز این دانشآموزان کردند تا آغاز سال تحصیلی جدید برای آنها تسهیل شود.