مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر از تشکیل پرونده برای ۱۵ واحد نانوایی متخلف و معرفی آنها به تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معصومه صفری اوریم گفت: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها و بررسی نحوه عرضه نان به شهروندان، طرح بازرسی از واحد‌های نانوایی با حضور بازرسان، نماینده فرمانداری، اتحادیه نانوایی و مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر اجرا شد.

وی افزود: در این طرح، عملکرد ۲۳ واحد نانوایی در مناطق مختلف شهرستان از نظر رعایت قیمت‌های مصوب، وزن چانه و میزان عرضه نان، ضوابط صنفی و دستورالعمل‌های بهداشتی بررسی شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: در جریان این بازرسی‌ها تخلفاتی در برخی واحد‌ها مشاهده و پس از تنظیم گزارش، برای ۱۵ واحد متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

صفری اوریم، کم‌فروشی، گران‌فروشی و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی را از جمله تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها اعلام کرد.

وی با اشاره به اهمیت نان در سبد مصرفی خانوار افزود: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر تأکید کرد: واحد‌های نانوایی موظف‌اند نرخ‌های مصوب و ضوابط تعیین‌شده، وزن استاندارد نان و اصول بهداشتی در فرآیند تولید و عرضه را رعایت و خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه کنند.