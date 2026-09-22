کارگزار پروژه های نهضت ملی مسکن در آببر، گفت: پالایش و ساماندهی متقاضیان پروژه ۳۹ هکتاری آببر که با هدف تأمین مسکن متقاضیان «نهضت ملی مسکن» و «طرح جوانی جمعیت» اختصاص یافته است، از چند ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و همچنان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ قاسم محمودی با اشاره به پروژه ۳۹ هکتاری آببر، گفت: این پروژه با هدف تأمین مسکن برای متقاضیان طرح‌های حمایتی دولت اختصاص یافته و در ماه‌های اخیر فرآیند بررسی، پالایش و ساماندهی متقاضیان این پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، متقاضیان این پروژه در دو بخش «طرح جوانی جمعیت» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کارگزار پروژه‌های نهضت ملی مسکن در آببر، گفت: بر اساس بررسی‌ها و پالایش مدارک متقاضیان طرح جوانی جمعیت، حدود ۶۰۰ نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند که در حال حاضر فرآیند تکمیل مدارک و تشکیل پرونده این افراد در مراحل پایانی قرار دارد.

محمودی تاکید کرد: همچنین در خصوص متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که تعداد آنها بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ نفر است، پس از انجام بررسی‌های اولیه، حدود ۵۵۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ارسال پیامک به متقاضیان واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن برای مراجعه حضوری در حال انجام است و از این افراد خواسته شده است با در دست داشتن اسناد و مدارک مربوطه برای انجام بررسی‌های تکمیلی و تشکیل پرونده مراجعه کنند.

کارگزار پروژه‌های نهضت ملی مسکن در آببر، گفت: فرآیند پالایش و ساماندهی متقاضیان با هدف شناسایی افراد واجد شرایط و تسریع در روند تشکیل پرونده و اجرای مراحل بعدی پروژه انجام می‌شود.