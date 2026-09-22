امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

به مناسبت هفته دفاع مقدس/ مروری به حمله تروریستی به رژه نیرو‌های مسلح در اهواز در سال ۱۳۹۷

در روز ۳۱ شهریور ماه سال ۹۷ حمله تروریستی اهواز که توسط یک تیم عملیاتی گسترده متکی به سرویس‌های خارجی با پنج نفر از عناصر حاضر در صحنه عملیات رخ داده بود، آمار قطعی ۲۴ شهید و ۶۹ مجروح را در پی داشت. بر اساس آخرین آمار، ۲۲ نفر از مرتبطین با این حادثه توسط نهاد‌های امنیتی دستگیر شده‌اند. در این گزارش تصویری مروری داریم بر اتفاقات این حمله تروریستی در سال ۹۷ در هفته دفاع مقدس. عکاس خبرگزاری حاضر در این صحنه تصاویری از این حادثه که در لحظات وقوع حمله ثبت کرده بوده را دوباره منتشر کرده‌ایم.
عکاس :فاطمه رحیماویان
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ۱۳:۴۵
برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، دفاع مقدس ، جنگ تحمیلی ، حمله مسلحانه ، اهواز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 