دوچرخه‌سواران خراسان رضوی در مسابقات پیست قهرمانی کشور با درخشش در مواد مختلف، موفق به کسب هفت مدال طلا، نقره و برنز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این دوره از مسابقات پیست قهرمانی کشور با حضور ۲۰ تیم از سراسر کشور به میزبانی تهران برگزار شد که در پایان، رکاب‌زنان خراسان رضوی با کسب یک مدال طلا، سه مدال نقره و سه مدال برنز به کار خود پایان دادند.

در این رقابت‌ها، ابوالفضل امین‌الرعایا ستاره تیم خراسان رضوی بود که موفق شد مدال طلای ماده کایرین، مدال نقره ماده ۱۰۰۰ متر و مدال برنز ماده ۲۰۰ متر سرعت را از آن خود کند.

همچنین در بخش جوانان، امین ایروانی به مدال نقره دست یافت و شاهرخ عسگری نیز توانست یک مدال نقره و یک مدال برنز دیگر به مجموع مدال‌های استان اضافه کند.

در ماده ۳۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی رده سنی جوانان نیز یونس زنگنه دیگر نماینده خراسان رضوی، مدال برنز این مسابقات را به گردن آویخت.

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