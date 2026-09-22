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مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی از خرید توافقی بیش از ۳۶۰۰ تن سیب درختی از باغداران استان تا به امروز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سجاد حسامی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به آغاز و تداوم فرآیند خرید سیب درختی در استان اظهار کرد: ارزش محصول خریداری شده ۶۵ میلیارد تومان است و این روند با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول، ادامه خواهد داشت.
وی افزود: شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، کاهش دغدغه باغداران و کمک به ساماندهی بازار محصولات باغی، خرید توافقی سیب درختی را در شهرستانها در دستور کار قرار داده است.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب محصول در بازار است.
حسامی تأکید کرد: ظرفیت گسترده باغداری استان ایجاب میکند فرآیند خرید، ذخیرهسازی، سورت، بستهبندی، فرآوری و بازاررسانی سیب با همکاری صنایع تبدیلی و تکمیلی با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.