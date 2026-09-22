به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سجاد حسامی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان با اشاره به آغاز و تداوم فرآیند خرید سیب درختی در استان اظهار کرد: ارزش محصول خریداری شده ۶۵ میلیارد تومان است و این روند با توجه به شرایط تولید و عرضه محصول، ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار، کاهش دغدغه باغداران و کمک به ساماندهی بازار محصولات باغی، خرید توافقی سیب درختی را در شهرستان‌ها در دستور کار قرار داده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی در خرید محصولات کشاورزی، ایجاد اطمینان خاطر برای تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه عرضه مناسب محصول در بازار است.

حسامی تأکید کرد: ظرفیت گسترده باغداری استان ایجاب می‌کند فرآیند خرید، ذخیره‌سازی، سورت، بسته‌بندی، فرآوری و بازاررسانی سیب با همکاری صنایع تبدیلی و تکمیلی با جدیت دنبال شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان شود.