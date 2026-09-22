به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های شمشیربازی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا ژاپن، فردا چهارشنبه یک مهر پیکار‌های انفرادی اسلحه سابر برگزار می‌شود و علی پاکدامن و محمد فتوحی از ایران روی پیست می‌روند.

طبق قرعه‌کشی مسابقات که امروز سه‌شنبه برگزار شد، علی پاکدامن در گروه چهار به مصاف "محمد عبدالکریم" از کویت، "لو شائو تونگ" از چین، "محمد عجاز" از پاکستان، "ژوئان لوی نگوین" از ویتنام و "دانیال ویلانووا" از فیلیپین می‌رود.

محمدفتوحی در گروه دو با "سایسانا" از لائوس، "عمار العماری" از کویت، "اسلام‌بیک عبدازوف"‌از ازبکستان، "سانگ اوک اوه" از کره‌جنوبی و "پاک لام لو" از هنگ‌کنگ، مصاف خواهد داد.

ایران در بخش تیمی اسلحه سابر نیز روز شنبه به میدان می‌رود. نجمه سازنجیان نیز در انفرادی اسلحه سابر بانوان، دیگر نماینده شمشیربازی کشورمان در بازی‌های آسیایی ناگویاست که پنجشنبه کار خود را آغاز می‌کند.