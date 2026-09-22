معاون علمی رئیس‌ جمهور در نشست جمعی از نخبگان دانشگاهیان و فناوران استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و بین المللی این استان گفت: حوزه زیست‌فناوری دریایی در جزیره قشم تحت حمایت جدی قرار دارد و علاوه بر آن راه‌اندازی قطب فناوری در جزیره کیش با تخصیص زمین و توافقات اولیه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی رئیس‌ جمهور، امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور در نشست با جمعی از نخبگان دانشگاهیان و فناوران استان هرمزگان که در محل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس برگزار شد، به ظرفیت‌های دریایی و بین‌ المللی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: حوزه زیست‌فناوری دریایی در جزیره قشم تحت حمایت جدی قرار دارد و علاوه بر آن راه‌اندازی قطب (هاب) فناوری در جزیره کیش با تخصیص زمین و توافقات اولیه آغاز شده است تا با بهره‌گیری از مزایای مناطق آزاد و اعتبارات بانکی و مالیاتی مرکزی مجهز با نگاه به بازار کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گیرد.



وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک پیشاپیش روز ملی نخبگان اظهار کرد: توسعه حوزه‌های نوین فناوری موضوعی است که اگر امروز به آن نپردازیم خسارت ناشی از آن طی چند سال آینده به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود و اهمیت ورود همه‌جانبه به این عرصه حتی از تامین گندم و مسائل روزمره معیشتی نیز بیشتر است.

افشین با اشاره به تغییر رویکرد و الگوی حکمرانی علم و فناوری در دولت چهاردهم افزود: در چارچوب جدید حکمرانی هر استان بر اساس مزیت‌ها و قابلیت‌های بومی خود مأموریت پیدا می‌کند و بر همین اساس، زنجیره ارزش و شرکت‌های دانش‌بنیان حول محور توانمندی‌های منطقه‌ای ساماندهی می‌شوند.

معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در استان هرمزگان تصریح کرد: زنجیره ارزش میگو و ماهیان گرمابی دریایی طی سال‌های اخیر با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفته، اما تاکید ما بر این است که فناوری موجود حتما به مرحله نوآوری، تجاری‌سازی و خلق ثروت ملموس برای مردم برسد تا اثر مستقیم آن در اقتصاد معیشت و رفاه اجتماعی جامعه حس شود.

تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و تمرکززدایی اداری

افشین در ادامه از حضور میدانی تیم‌های ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری پیش از سفر به استان هرمزگان خبر داد و گفت: شناسنامه کاملی از زیست‌بوم نوآوری هرمزگان تهیه و تقدیم استاندار شد، همچنین کارشناسان صندوق نوآوری با اختیارات تام با تمام ۸۵ شرکت دانش‌بنیان استان نشست برگزار کردند تا بدون نیاز به مراجعه فعالان به تهران پرونده‌ها در محل تعیین تکلیف شود که حاصل آن تصویب حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان هرمزگان است.

وی همچنین با اشاره به برنامه حمایتی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران تاکید کرد: ایجاد انگیزه و امید در میان نسل جوان، نیازمند پیشگامی استادان است و معاونت علمی نیز وظیفه دارد با تقویت گرنت‌های پژوهشی و زیرساخت‌ها از جامعه دانشگاهی پشتیبانی کند به طوری‌که بودجه بنیاد ملی علم ایران از ارقام محدودی مثل ۱۵۰ میلیارد تومان به حدود دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است تا علم دانشگاهی به مهارت و فناوری میدانی تبدیل شود.

راه‌اندازی هاب منطقه‌ای فناوری در جزیره کیش و احیای بنیاد نخبگان

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های دریایی و بین المللی استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: حوزه زیست‌فناوری دریایی در جزیره قشم تحت حمایت جدی قرار دارد و علاوه بر آن راه‌اندازی هاب فناوری در جزیره کیش با تخصیص زمین و توافقات اولیه آغاز شده است تا با بهره‌گیری از مزایای مناطق آزاد و اعتبارات بانکی و مالیاتی مرکزی مجهز با نگاه به بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس، شکل گیرد.

افشین در ادامه درباره تثبیت جایگاه و زیرساخت‌های نخبگانی استان هرمزگان یادآور شد: با هماهنگی استانداری، موضوع اختصاص ساختمان دائمی و تجهیز بنیاد نخبگان استان هرمزگان همانند چند استان دیگر نهایی می‌شود و با همکاری نمایندگان مجلس و وزارت راه و شهرسازی مسئله مسکن نخبگان نیز با شتاب بیشتری در جدول زمان‌بندی هفته نخبگان به نتیجه خواهد رسید.



حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، در چارچوب برنامه سفرهای استانی این معاونت، امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه وارد استان هرمزگان شد. این سفر با هدف بررسی نزدیک ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان استان، گفت‌وگو با نخبگان و فعالان زیست‌بوم علم و فناوری، بازدید از مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان و بررسی مسائل و زمینه‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در هرمزگان انجام می‌شود.