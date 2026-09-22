به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدا در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی به سادگی به دست ما نرسیده و همه ما در برابر خانواده شهدا، همسران و مادران شهدا و جانبازان بدهکاریم.

آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه دشمن به دنبال اقلیم نفت‌خیز و منابع ایران است، افزود: مقاومت و ایستادگی ملت، آمریکا را به پایان خط رسانده است و راه عبور از پیچ تاریخی را استقامت، تحمل، وحدت و انسجام دولت، مسئولان، نیرو‌های مسلح و مردم دانست.

استاندار همدان هم، دفاع مقدس را دانشگاه و مکتب دانست که مدیران و فرماندهان را در سخت‌ترین بحران‌ها تربیت کرد.

حمید ملانوری شمسی با تأکید بر اینکه مقاومت ملت ایران به الگویی جهانی تبدیل شده است، افزود: این ایستادگی موجب شکل‌گیری حرکت‌های استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و مبارزه با ظلم در نقاط مختلف عالم شده است.

او با اشاره به جنگ ترکیبی آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانشان با امت ایران تصریح کرد: مردم با وحدت، انسجام و تاب‌آوری در برابر تحریم، محاصره دریایی و تهدید‌ها ایستاده و آنچه امروز در صحنه دیده می‌شود، نمایش اقتدار و مقاومت رزمندگان در زمین، دریا و هوا است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم با اشاره به مقابله با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم کودک‌کش گفت: ۴۷ ساله انقلاب اسلامی جنگ‌های مختلف بین دشمنان این ملت صورت گرفته وحتی یک وجب از خاک ایران واگذار نشد.

سردار بهاریان با گرامیداشت پیروزی‌های اخیر در جنگ‌های دوازده روزه، رمضان و هرمز، توکل به خدا، رهبری حکیمانه، ایستادگی جوانان و حضور مردمی را سنگر‌های اصلی مقاومت دانست.

او تصریح کرد: دشمن به دنبال اختلاف‌افکنی میان مسئولان، پیشکسوتان و نیرو‌های مسلح است و بر وحدت، توجه به معیشت، حمایت از جبهه مقاومت و آمادگی کامل نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

در پایان این مراسم از شش عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، ایثار و شهادت با نام‌های «مروارید‌های اروند»، «پرواز غریبانه»، «یوسف حلبچه»، «مجموعه داستان‌های کوتاه دفاع مقدس»، «بررسی اسنادی نقش جمعیت هلال احمر استان در دفاع مقدس» و «میراث خلوص» رونمایی شد.