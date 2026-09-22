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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با پیشبینی افزایش ۳۰ درصدی ترافیک کرمانشاه همزمان با بازگشایی مدارس، از آمادگی پلیس برای مدیریت ترافیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ مهدی امجدیان گفت: پلیس راهور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و امکانات خود، طرح ویژه بازگشایی مدارس را از اول مهر به مدت ۱۵ روز اجرا میکند و تیمهای گشتی در معابر پرتردد مستقر خواهند شد.
وی افزود: بیش از ۷۵ تیم خودرویی و بیش از ۱۰۰ نیروی پیاده در نقاط پرتردد مستقر میشوند و دوربینهای طرح ترافیک نیز فعال خواهند بود.
سرهنگ امجدیان با اشاره به افزایش حجم ترافیک در روزهای ابتدایی بازگشایی مدارس گفت: ترافیک در این ایام افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به شرایط معمول خواهد داشت.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح بازگشایی مدارس به منظور کنترل ترافیک افزود: این طرح با هدف روانسازی تردد، گرهگشایی از ترافیکهای احتمالی، تسهیل عبور و مرور و تأمین امنیت ترافیکی دانشآموزان اجرا میشود.
سرهنگ امجدیان گفت: در همین راستا پیمانکاران سرویس مدارس آموزشهای لازم را دریافت کرده و برای رانندگان سرویس مدارس نیز دوره آموزشی برگزار و الزامات و مقررات ترافیکی به آنها آموزش داده شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه از رانندگان سرویس مدارس خواست همکاری لازم را با پلیس داشته باشند و به دلیل نقش الگویی خود باید مقررات ترافیکی را رعایت کنند.
وی از خانوادهها نیز خواست، کمی زودتر از منزل خارج شوند تا دانشآموزان بهموقع به مدرسه برسند و از ایجاد مشکلات ترافیکی جلوگیری شود.