فرمانده کل انتظامی کشور گفت: الگوی نوینی که رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند، این بود که موشک‌های ما در قلب دشمن نقطه‌زنی کند که این خود، گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا به حساب می‌آید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان در مراسم پاسداشت پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار داشت: سال ۱۴۰۵ را در حالی می‌گذرانیم که زخمی بر دل داریم و دو جنگ ظالمانه را پشت سر گذاشتیم که در جریان این دو جنگ، جمعی از فرماندهان و مردم عزیز کشورمان توسط آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.

سردار رادان با بیان اینکه چگونه می‌توان زنده بود و نبودِ رهبری و خیل عظیم شهدای‌مان را تحمل کرد، افزود: این دو جنگ نشان‌دهنده صبر و تحمل ملت ایران در تقابل با دشمن و استواری مردم بر عهد خود در دفاع از کشور است.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، عنوان کرد: در جنگ با صهیونیست‌ها، «سلامی‌ها، محرابی‌ها، حاجی‌زاده‌ها» و دیگر فرماندهان رفتند تا شفاعت پیروزی ما را کنند و دیدیم که اسرائیل چگونه برای آتش‌بس التماس می‌کرد.

وی درخصوص جنگ تحمیلی ۴۰ روزه (جنگ رمضان) هم گفت: دشمن تصور می‌کرد که در کمتر از ۱۰ روز کار ایران تمام است و می‌گفت نیازی به مذاکره نداریم؛ همچنین گمان می‌کرد که اگر رهبر نداشته باشیم، کار تمام است؛ اما دیدیم که همه فرماندهان، با رشادت در میدان حضور یافتند و در برابر دشمن ایستادند.

سردار رادان تصریح کرد: به اذن خدای متعال، صبح قطعی پیروزی نزدیک است و ما حتماً بر دشمن پیروز خواهیم شد.

فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: ما باید جایگاه خود را بشناسیم و به آن توجه داشته باشیم؛ در حقیقت الگوی جدید ما یک الگوی نوین ملی و مقاومت و استقلال در برابر دشمن بود که ملت بزرگ ما این الگو را نشان داد و به جهانیان معرفی کرد.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران در دفاع مقدس هشت‌ساله، گفت: در دوران دفاع مقدس با وجود همه امکانات دشمن، ایمان و عقلانیت مردم و رزمندگان منجر به پیروزی ما شد؛ ما در آن دوران حتی در زمینه نارنجک دستی هم محدودیت داشتیم؛ اما امروز به برکت دفاع مقدس، پیشرفته‌ترین موشک‌ها را در اختیار داریم.

سردار رادان عنوان کرد: الگوی نوینی که رهبر شهید انقلاب اسلامی نشان دادند، این بود که موشک‌های ما در قلب دشمن نقطه‌زنی کند که این خود، گفتمان انقلاب اسلامی در دنیا به حساب می‌آید.

فرمانده کل انتظامی کشور همچنین با اشاره به پیروزی‌های ارتش و انصارالله یمن در مقابل مزدوران سعودی، خاطرنشان کرد: امروز اراده یمنی‌ها موجب شد تا رزمندگان انصارالله هزاران کیلومتر پیشروی کنند.