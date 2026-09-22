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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان در حوزه محصولات کشاورزی، از توسعه بازارهای صادراتی بویژه به روسیه در قالب دیپلماسی اقتصادی دولت وفاق ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، رسول رستمی با اشاره به سفر هیأت اقتصادی استان بوشهر به ریاست استاندار به روسیه اظهار داشت: یکی از فرصتهایی که دولت وفاق ملی زمینه آن را برای استانها فراهم کرد، دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی استانی بود.
وی افزود: با وجود اینکه به دلیل شرایط خاص جنگ، امکان استفاده کامل از این ظرفیت فراهم نشد، اما با همکاری اتاق ایران، انجمن آبزیان و اتاق بازرگانی استان بوشهر، ۲۰ تولیدکننده استان به همراه ۲۰۰ فعال اقتصادی و هیأت تجاری کشور با هدف توسعه بازارها بویژه در حوزه محصولات کشاورزی و رفع چالشها در این سفر حضور یافتند.
رستمی با اشاره به تولید سه محصول ارزشمند کشاورزی در استان بوشهر گفت: گوجهفرنگی خارج از فصل، خرما و میگو از جمله محصولات شاخص استان هستند که در نمایشگاه WorldFood روسیه نیز بخشی از محصولات تولیدی استان به معرض نمایش گذاشته شد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: در زمینه ظرفیتهای لجستیک، رایزنیهای خوبی با طرف روسی صورت گرفت و در نشست با اتاق بازرگانی سنپترزبورگ نیز در خصوص مشارکت در لجستیک و رفع موانع گمرکی توسط روسیه، بحث و تبادل نظر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور سرمایهگذاران استان در حوزه خرما در این نمایشگاه گفت: راهکارهای لازم در مورد تحلیل بازار ارائه شد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر با مقایسه سیستم بازاریابی سنتی و مدرن یادآور شد: با توجه به پلتفرمهای نرمافزاری، سیستم بازاریابی سنتی کمتر جواب میدهد و سیستم توزیع اینترنتی و زنجیرهای میتواند پاسخگو باشد.
رستمی با بیان اینکه صنعت آبزیپروری با توجه به شرایط سخت ناشی از جنگ تحمیلی اخیر اهمیت زیادی دارد، افزود: صنعت پرورش ماهی، میگو و سایر آبزیان ظرفیت توسعه جهشی را دارند و رویکرد ما توسعه با الگوی خوشهای و تکمیل زنجیرههای ارزش است که در انتهای زنجیره نیاز به بازارهای هدف جهانی دارد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر از بررسی موانع بخش صادرات با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: با مذاکرات و رایزنیهای انجامشده با طرف روسی، موانع این بخش بویژه موضوع رجیستری که اکثر صادرکنندگان کشور و بوشهر با آن مواجه هستند بررسی و برای رفع این مشکل اساسی اقدامات خوبی انجام شد.
وی در ادامه به دیدار استاندار بوشهر با استاندار سنپترزبورگ اشاره کرد و افزود: در این دیدار مسائل مهمی در حوزه مبادلات تجاری و بازرگانی دو طرف مطرح شد و نتایج ارزشمندی نیز در بر داشت.
رستمی از بازدید استاندار بوشهر از دانشکده صنعت و معدن سنپترزبورگ به عنوان دیگر برنامه این سفر یاد کرد و گفت: مقرر شد همکاریهای مشترک علمی بین دانشگاه خلیج فارس بوشهر و دانشگاه صنعت و معدن (پلیتکنیک) سنپترزبورگ گسترش یابد.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به حضور بخش خصوصی در سفر به روسیه گفت: دولت چهاردهم در کنار بخش خصوصی قرار دارد و همکاری لازم را برای رشد و اعتلای این بخش انجام میدهد و دولت، مجلس و بخش خصوصی در کنار هم هستند.