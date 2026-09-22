پخش زنده
امروز: -
شاخص کل بورس تهران امروز ۳۱ شهریور با کاهش ۱.۵۵ درصدی و افت ۱۱۳ هزار ۹۴ واحدی به ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۰.۷۶ درصدی و افت ۱۴ هزار و ۶۲۹ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۲۲ هزار واحدی ایستاد.
امروز حدود ۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی خارج شد و با این حال بیشترین ورود پول حقیقی به صنایع دارویی و استخراج کانههای فلزی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۳۱ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسید.
معاملات امروز با روندی مثبت آغاز شد با این حال با افزایش عرضهها در نمادهای مختلف در نهایت ۳۶ درصد بازار معادل حدود ۳۰۶ نماد در محدودهی مثبت قرار گرفتند.