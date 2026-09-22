فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین از برگزاری بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه متنوع با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» خبر داد و هدف از این اقدامات را تبیین فرهنگ ایثار و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مهدی امینی در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت، ایثار و فداکاری رزمندگان و ملت ایران در برابر دشمنان است و برنامه‌های امسال با هدف تبیین فرهنگ ایثار و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان برگزار می‌شود.

وی افزود: شعار محوری برنامه‌های امسال «لبیک یا خامنه‌ای» است و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، وحدت و همبستگی و استمرار راه شهدا اجرا خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در فضای مجازی گفت: تولید محتوای فرهنگی با محوریت «روایت میدان» و برگزاری پخش‌های زنده با حضور رزمندگان، پیشکسوتان و کارشناسان دفاع مقدس در دستور کار قرار دارد.

امینی ادامه داد: برپایی میزهای خدمت در مساجد و محلات، اجرای پویش‌های مردمی «قرار خدمت» به نیابت از شهدا و «خط امین» و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر به نیابت از شهدای جنگ رمضان از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در ورامین است.

وی خاطرنشان کرد: برپایی غرفه‌های فرهنگی، امدادی، مشاوره‌ای و ورزشی، اعزام کاروان مقاومت و ایثار به مدارس، اجرای تئاتر و سرود خیابانی و اکران فیلم و مستند در محلات نیز برای این ایام پیش‌بینی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) ورامین برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نشست‌های بصیرتی و روشنگری، محافل خاطره‌گویی، اردوهای زیارتی و تفریحی، جشنواره اسوه و دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

امینی گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا، جلسات تبیینی، فضاسازی محیطی، گلباران و عطرافشانی مزار شهدا و حضور در نمازهای جمعه نیز در برنامه‌های هفته دفاع مقدس شهرستان ورامین قرار دارد.

وی هدف از اجرای این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ مقاومت، مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی به مردم شهرستان ورامین عنوان کرد.