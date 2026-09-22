به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسین موهبتی با اعلام اینکه ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی استان از یکم مهر ۱۴۰۵از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین شده، گفت: با استناد به بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور مدیریت بهینه انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز در راستای تأمین آسایش مردم و عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی، از یکم مهر تا اطلاع ثانوی، ساعت کاری همه دستگاه‌های اجرایی استان از ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

وی با بیان اینکه موضوع دورکاری کارکنان در روز‌های پنجشنبه کماکان به قوت خود باقی است، افزود: مابقی ساعت کاری موظفی ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی گفت: واحد‌های خدمات رسان، عملیاتی و ارائه دهنده خدمات در حوزه‌های ضروری بهداشتی و درمانی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی و. از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و برابر روال معمول خدمات رسانی مناسب به شهروندان را در دستور کار خواهند داشت.

موهبتی افزود: بهره مندی کارکنان مشمول از مزایای قانونی کاهش ساعت کاری، از جمله بانوان دارای شرایط خاص و قانون حمایت از معلولان در دوره اجرای این بخشنامه بلامانع است.

وی با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع بر رعایت اصل صرفه جویی حداکثری در مصرف انرژی و کاهش در مصرف برق و گاز تأکید کرد.