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آژانس دیجیتال ژاپن از نفوذ هکرها به شبکه دولت از طریق یک شکاف امنیتی در سرویس ویپیان (VPN) خبر داد که منجر به استخراج دادههای حساس هزاران مقام و کارمند دولتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وریسک ای آی، آژانس دیجیتال ژاپن فاش کرد، هکرها با سوءاستفاده از یک حفره امنیتی در ویپیانِ مورد استفاده در سرویس «Government Solution Service»، توانستهاند به شبکه دولت نفوذ کنند. در این حمله گسترده، اطلاعات شخصی و دادههای خصوصی حدود ۲۴۶ هزار نفر از کارمندان، مقامات عالیرتبه و پیمانکاران دولت ژاپن استخراج شده است.
بررسیها نشان میدهد که مهاجمان با دستیابی به اطلاعات کاربری حسابهای بخش تعمیر و نگهداری و عملیات، توانستهاند به حجم انبوهی از فایلهای محرمانه دسترسی یابند. این رخداد، ضعف شدید در کنترل حسابهای کاربری دارای دسترسی ویژه و نبود نظارت مستمر بر شبکههای دولتی را به تصویر کشید.
در پی این حادثه، تمامی وزارتخانهها، آژانسهای دولت مرکزی و سرویسهای طرف ثالثی که به شبکه اشتراکی دولت ژاپن متصل بودند، تحت تأثیر این حمله قرار گرفتهاند. کارشناسان تأکید میکنند که فقدان سازوکارهای کنترلی و عدم استفاده از احراز هویت چندعاملی (MFA)، عامل اصلی تبدیل یک نفوذ ساده به یک افشای گسترده اطلاعاتی بوده است.