رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به عملکرد ۱۶ درصدی قانون جوانی جمعیت در استان اصفهان و تحویل۳ هزار و ۶۱۸ واحد نهضت ملی مسکن، بر ضرورت تسریع واگذاری زمین به متقاضیان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس پیرامون بررسی آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی و نحوه اجرای قوانین مرتبط با حوزه مسکن در استان اصفهان با حضور استاندار اصفهان، معاونان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون فنی سازمان ملی زمین و مسکن، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به وضعیت مسکن در استان اصفهان، گفت: سهم هزینه مسکن در سبد معیشتی خانوار‌های ایرانی به‌طور میانگین از ۴۰ درصد فراتر رفته و در کلان‌شهر‌ها این رقم به مراتب بیشتر است؛ در چنین شرایطی، مدت انتظار برای خانه‌دار شدن از طریق پس‌انداز درآمد به چند دهه رسیده و مسکن به یکی از مهم‌ترین عوامل فشار معیشتی بر خانوار‌ها تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر افزود: این استان با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار، یکی از استان‌های کلیدی کشور در حوزه مسکن است و داده‌های اولیه نشان می‌دهد مدت زمان انتظار مردم شهر اصفهان برای خرید مسکن به حدود ۴۵ سال رسیده است.

وی ادامه داد: طبق داده‌های مرکز آمار، حدود ۴۴ درصد درآمد مستأجران اصفهان صرف پرداخت اجاره می‌شود و این مسئله نشان‌دهنده فشار قابل توجه هزینه مسکن بر خانوار‌های این استان است.

۳۶۱۸ واحد نهضت ملی مسکن در اصفهان تحویل شده است

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان، تصریح کرد: ۴۵۴ هزار و ۳۸۷ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۰۶ هزار و ۷۸۴ نفر تأیید نهایی تجمعی شده‌اند، اما تنها برای ۵۰ هزار و ۷۶۱ متقاضی تخصیص پروژه انجام شده است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، برای ۴۰ هزار و ۲۰۷ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، اما در نهایت تنها ۳ هزار و ۶۱۸ واحد به مرحله اتمام کار‌های پایانی رسیده و تحویل شده است.

عملکرد ۱۶ درصدی در اجرای قانون جوانی جمعیت

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی همچنین درباره اجرای قانون جوانی جمعیت در استان اصفهان گفت: از میان حدود ۴۲ هزار خانوار ثبت‌نام‌شده، تنها برای کمتر از ۷ هزار خانوار تخصیص زمین انجام شده که نشان‌دهنده عملکرد ۱۶ درصدی در اجرای این قانون است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: بر اساس آمار موجود، در مجموع استان اصفهان ۴۱ هزار و ۸۷۹ نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، ۱۹ هزار و ۸۱۲ نفر تأیید نهایی شده‌اند و تنها برای ۶ هزار و ۶۵۹ نفر تخصیص زمین صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت بالای اراضی دولتی در اطراف شهر‌های استان اصفهان و نیاز انباشته مسکن، ضروری است وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن با اتکا به ظرفیت ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، فرآیند الحاق اراضی و واگذاری زمین به متقاضیان را تسریع کنند.