پخش زنده
امروز: -
اختتامیه دوره آموزشی مبانی اندیشه اسلامی و طرح ولایت در خراسان جنوبی از سوی موسسه آموزش و پژوهشی حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مجری طرح ولایت در خراسان جنوبی در این مراسم گفت: در اولین دوره طرح ولایت استان ۵۰ دانش آموز مقطع متوسطه دوم از خواهران و برادران شرکت کردند که پس از ۲۷ روز دوره آموزشی با ۵ عنوان کتاب خداشناسی، انسان شناسی، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و سیاست با همکاری اساتید و دبیران مختلف آشنا شدند.
زراعتکار با بیان اینکه در پایان این دوره آزمون از دانش آموزان گرفته شده است، افزود: دانش آموزان علاوه بر حضور در دوره آموزشی در اردوها و برنامههای فرهنگی و ورزشی شرکت کردند و در پایان گواهی مربوطه به آنان اعطا میشود.
وی هدف از برگزاری این دوره طرح ولایت را آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با اندیشههای اسلامی و رفع شبهات عنوان کرد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به وجود سیر و کمال در انسان از دیدگاه اسلام گفت: معرفت و شناخت اولین مسئله برای افراد است و برای رسیدن به این علم و معرفت حضور در دورههای طرح ولایت بسیار مفید و کارساز است و شما دانشآموزان دختر و پسر به عنوان یک سفیر در مدارس دبیرستانی به سایر دانشآموزان باید آگاهی دهید.
حجت الاسلام نوفرستی افزود: دانش آموزان باید اطلاعات و داشتههای خود را به سایر جوانان انتقال دهند که تمام آن دارای آثار و برکات و اخلاق است.